Сыновья Рамзана Кадырова выступят на боксёрском турнире 3 сентября

Президент бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов объявил, что 3 сентября в столице Чеченской республики, городе Грозном, состоится турнир по профессиональному боксу. Участие в нём примут четыре сына главы республики Рамзана Кадырова. Они проведут бои по правилам любительского бокса. Их поединки будут носить статус показательных.
«3 сентября в городе Грозный на арене Спорт Холла „Коллизей“ пройдеёт международный турнир по профессиональному боксу „Время Легенд“, посвящённый памяти первого президента ЧР, Герою России Ахмату Кадырову.
На арене состоятся самые зрелищные и яркие бои с участием самых сильных боксёров нашей страны. Также в спортивных соревнованиях примут участие мои дорогие племянники из спортивного клуба «Ахмат». Ахмад, Эли, Адам и Абубакар Кадыровы! Они выступят в показательных боях по правилам любительского бокса.
Я искренне хочу пожелать моим дорогим племянникам и участникам турнира успехов и удачи", — написал Висмурадов.
Соответствующий пост доступен на странице Абузайда Висмурадова в «Инстаграме».
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