Боец UFC в тяжёлом весе Алексей Олейник перенёс операцию на руке. Об этом он рассказал во время прямого эфира в «Инстаграме». При этом он отметил, что ничего серьёзного не произошло. Алексей разместил фотографию, где видно, что рука зафиксирована.

Соответствующее фото доступно на странице россиянина в социальной сети.

43-летний спортсмен добавил, что планирует провести следующий поединок в ноябре или декабре 2020 года. В нынешнем году боец уже провёл три встречи. В январе он выступил в андеркарде боя Макгрегор — Серроне и досрочно победил Мориса Грина. В мае Олейник бился на одном турнире с Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи, победив экс-чемпиона лиги Фабрисиу Вердума. 8 августа Алексей досрочно проиграл Морису Грину.