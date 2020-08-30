Олейник перенёс операцию на руке
Боец UFC в тяжёлом весе Алексей Олейник перенёс операцию на руке. Об этом он рассказал во время прямого эфира в «Инстаграме». При этом он отметил, что ничего серьёзного не произошло. Алексей разместил фотографию, где видно, что рука зафиксирована.
Соответствующее фото доступно на странице россиянина в социальной сети.
43-летний спортсмен добавил, что планирует провести следующий поединок в ноябре или декабре 2020 года. В нынешнем году боец уже провёл три встречи. В январе он выступил в андеркарде боя Макгрегор — Серроне и досрочно победил Мориса Грина. В мае Олейник бился на одном турнире с Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи, победив экс-чемпиона лиги Фабрисиу Вердума. 8 августа Алексей досрочно проиграл Морису Грину.
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