Экс-чемпионка UFC Джессика Андраде проведёт бой с экс-претенденткой Кейтлин Чукагян

Бывшая чемпионка UFC в минимальном весе Джессика Андраде намерена сменить весовую категорию. Бразильянка будет биться в наилегчайшем весе. Её первой соперницей в этом дивизионе станет экс-претендентка на титул Кейтлин Чукагян, сообщает MMAJunkie.
Встреча пройдёт на турнире UFC Fight Night 181 17 октября. Планировалось, что Андраде подерётся с другой экс-претенденткой — Джессикой Ай, но та получила травму, а потому стороны так и не подписали контракт на поединок.
Андраде предыдущий поединок провела в июле 2020 года и проиграла в реванше Роуз Намаюнас. Что касается Чукагян, последний раз она дралась в мае 2020 года и победила Антонину Шевченко. Ожидается, что главным боем турнира UFC 17 октября станет встреча Корейского Зомби с Брайаном Ортегой.
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