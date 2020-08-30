Лопес-старший: мы собираемся уничтожить Ломаченко 17 октября
Теофимо Лопес-старший, отец и тренер чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе Теофимо Лопеса, поделился ожиданиями от поединка своего сына с Василием Ломаченко.
«Я верю, что мой сын быстрее, умнее и сильнее Василия Ломаченко. У него есть всё, чтобы победить украинского боксёра. Мы собираемся уничтожить Ломаченко 17 октября», — приводит слова Теофимо Лопеса-старшего BoxingNews24.
Встреча Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса должна была состояться весной, но пандемия коронавируса внесла коррективы в календарь боксёрских шоу, и схватку пришлось отложить. Поединок старались безуспешно организовать 19 сентября. Позже Ломаченко сообщил, что бой состоится 3 октября. В итоге было принято решение провести его на две недели позже — 17 октября.
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