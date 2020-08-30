Куцелаба — Ракичу: улажу вопрос с Анкалаевым и приду за тобой
Молдавский боец UFC Ион Куцелаба заинтересован в поединке с Александром Ракичем, победившим Энтони Смита на турнире UFC Vegas 8.
«Я улажу вопросы с Анкалаевым и приду за тобой», — написал в комментариях под постом с поздравлениями Ракича в официальном «инстаграме» UFC Ион Куцелаба.
Напомним, поединок Иона Куцелабы и Магомеда Анкалаева отменили за несколько часов до старта турнира. Причиной этого стал коронавирус.
Ранее реванш Анкалаева и Куцелабы уже переносили из-за того, что COVID-19 заразился Ион Куцелаба. Напомним, прежде эти бойцы уже встречались. В феврале 2020 года Анкалаев завоевал досрочную победу. Но решение рефери остановить схватку было спорным и бойцы согласились провести реванш.
- 30 августа 2020
-
19:37
-
17:54
-
16:56
-
15:59
-
14:29
-
13:19
-
12:50
-
11:43
-
10:44
-
09:46
-
09:40
-
09:35
-
08:36
-
07:03
-
06:33
-
05:59
-
00:47
- 29 августа 2020
-
23:22
-
22:58
-
21:51
-
20:59
-
19:51
-
18:40
-
17:47
-
16:15
-
15:32
-
14:56
-
13:36
-
12:48
-
12:41
-
11:41
-
10:42
-
09:37
-
00:42
- 28 августа 2020
-
23:59
Партнерский контент