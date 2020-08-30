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Куцелаба — Ракичу: улажу вопрос с Анкалаевым и приду за тобой

Куцелаба — Ракичу: улажу вопрос с Анкалаевым и приду за тобой
Бокс/ММА / UFC 0

Молдавский боец UFC Ион Куцелаба заинтересован в поединке с Александром Ракичем, победившим Энтони Смита на турнире UFC Vegas 8.

«Я улажу вопросы с Анкалаевым и приду за тобой», — написал в комментариях под постом с поздравлениями Ракича в официальном «инстаграме» UFC Ион Куцелаба.

Напомним, поединок Иона Куцелабы и Магомеда Анкалаева отменили за несколько часов до старта турнира. Причиной этого стал коронавирус.

Ранее реванш Анкалаева и Куцелабы уже переносили из-за того, что COVID-19 заразился Ион Куцелаба. Напомним, прежде эти бойцы уже встречались. В феврале 2020 года Анкалаев завоевал досрочную победу. Но решение рефери остановить схватку было спорным и бойцы согласились провести реванш.

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