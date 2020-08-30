Роган: после ухода Джона Джонса полутяжёлый вес стал действительно интересным

Комментатор UFC Джо Роган поделился впечатлениями от победы Александера Ракича над Энтони Смитом на турнире UFC Вегас 8.
«Ракич — реальный чувак! Огромная победа над претендентом в лице Энтони Смита. Мужской кикбоксинг — это другой уровень. После ухода Джона Джонса полутяжёлый вес стал действительно интересным», — написал в своём «инстаграме» Джо Роган.
Бой Ракича и Смита продлился все три раунда и завершился победой Ракича единогласным решением судей.
Ранее 33-летний Джонс объявил, что освобождает чемпионский титул в полутяжёлом весе.
33-летний Джонс выступает в MMA с 2008 года. Последний поединок он провёл в феврале 2020 года, победив Доминика Рейеса единогласным решением судей. На его счету 28 боёв: 26 побед и 1 поражение, ещё 1 бой признали несостоявшимся.
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