«Медленно, но уверенно». Джон Джонс работает над переходом в тяжёлый вес

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс показал, как он работает над набором массы для перехода в тяжёлый вес.
«Медленно, но уверенно», — подписал видео Джон Джонс.
Посмотреть видео можно в «твиттере» Джона Джонса.
Напомним, Джон Джонс в середине августа принял решение отказаться от титула в полутяжёлой весовой категории.
Ранее Джон Джонс пообещал в скором времени стать чемпионом UFC в тяжёлом весе. Президент UFC Дана Уайт, комментируя шансы Джонса получить титульный поединок в тяжёлом весе, заявил, что Джонс не станет первым в очереди на бой со Стипе Миочичем.
32-летний Джонс выступает в MMA с 2008 года. Последний поединок он провёл в феврале 2020 года, победив Доминика Рейеса единогласным решением судей. На его счету 28 боёв: 26 побед и 1 поражение, ещё 1 бой признали несостоявшимся.
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