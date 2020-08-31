Силва удалил афишу реванша Фёдора Емельяненко и Вердума

Бывший боец UFC и Bellator Вандерлей Силва удалил афишу, в которой сообщалось о проведении поединка с участием бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Фабрисиу Вердума и знаменитого бойца MMA Фёдора Емельяненко. Ранее Силва выложил афишу в своём «инстаграме».

В афише сообщалось, что поединок Емельяненко и Вердума состоится 21 ноября на ранчо бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе Майка Тайсона. Помимо этого поединка должны состояться бои Тито Ортиса и Рашада Эванса, а также Витора Белфорта и самого Силвы.

43-летний Емельяненко выступает в смешанных единоборствах с 2000 года. Его последним соперником был американец Куинтон Джексон, потерпевший поражение техническим нокаутом в первом раунде в декабре 2019 года. Всего на счету россиянина 39 побед и 6 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.

43-летний Вердум выступает в MMA с 2002 года. Последний бой он провёл в июле 2020 года, победив Александера Густафссона. На его счету 24 победы, 9 поражений и 1 ничья.