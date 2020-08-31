Российская боксёрша, нокаутированная за 9 секунд, рассказала, как едва не утонула в океане

Российская боксёрша Ангелина Семёнова рассказала историю, приключившуюся с ней зимой на побережье Индийского океана. По словам спортсменки, она едва там не утонула.

Напомним, ранее в августе Семёнова на турнире в Казани потерпела поражение нокаутом. 21-летняя Анна Краснопёрова нокаутировала её на 9-й секунде боя, и это один из самых быстрых нокаутов в истории женского бокса.

«Почти утонула. Зимой я была на океане, взяла доску и под красным флагом, развевая волны, решила кататься с ветром по глади Индийского океана. Поскольку плавать я привыкла долго и привыкла, что сил всегда достаточно, не заметила, как они кончились. И вот, находясь на третьем уровне волн вдали от берега (где профы), решила плыть обратно, но скатываясь на попутной волне. Я не заметила, как силы кончились совсем, меня подхватила волна, я проехалась, но слетела с волны в какую-то воронку, вглубь, где не успела понять, куда выплывать, где воздух, а где дно.

Какой же ужас меня обуревал, честно, я не знала, чем дышать, куда плыть, тянуться за верёвкой от доски я от страха забыла, все движения были направлены на грести куда-то вверх, но это было дно, а не воздух. Перевернувшись в другую сторону и увидев просвет, я поняла, что дыхания мне не хватает выплыть, и сила рук резко кончилась. Дыхание настолько критически кончилось, что стала мелькать жизнь перед глазами, и вода стала протекать в инстинктивно открывшийся рот. Я думала, это всё, это конец…

Каким-то образом, захлёбываясь, я выбралась наружу и успела глотнуть воздух, но тут новая волна меня накрыла. Сколько я там барахталась, одному богу знать, но, слава ему, я успела найти свою доску и зацепиться за неё.

Кое-как берег показался вблизи, но сил не было ни плыть, ни тащить свою доску за собой. Волны оттягивали назад, кричать было некому, в такую погоду пошли плавать всего несколько человек, да и шум океанских волн всегда заглушает даже самый громкий голос. Я не знаю как, но с трудом, на карачках, я выползла на берег, волны поступали, накрывали волной, оттаскивали меня назад вслед за доской, но сил не было её держать, даже просто выкинуть перед собой, чтобы за ней ползти…

В итоге на берегу я просто легла навзничь, мне уже было всё равно на всё, я просто пыталась отдышаться и осознавала, что наконец я в безопасности. Не знаю, сколько я там лежала, но после того, что случилось, мне реально было всё равно на всё, и я решила, что больше я туда никогда не пойду, ни за что! Те ощущения, что тебе некуда выплыть и ты захлёбываешься и тебе некому помочь», — рассказала она в своём «инстаграме».