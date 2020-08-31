«Я вернулся». Ломаченко показал фото из аэропорта в США

Действующий чемпион мира по боксу в лёгком весе по версиям WBA, WBC и WBO украинец Василий Ломаченко вернулся в США, где 17 октября состоится его бой с обладателем пояса IBF американцем Теофимо Лопесом. Ломаченко поделился фотографией, сделанной в аэропорту Лос-Анджелеса.

«Я вернулся», — подписал он фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Василия Ломаченко.

Встреча Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса должна была состояться весной, но пандемия коронавируса внесла коррективы в календарь боксёрских шоу, и схватку пришлось отложить. Поединок старались безуспешно организовать 19 сентября. Позже Ломаченко сообщил, что бой состоится 3 октября. В итоге было принято решение провести его на две недели позже — 17 октября.