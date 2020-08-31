UFC официально подтвердил бой Ортега — Корейский Зомби

В UFC официально подтвердили, что Брайан Ортега, выступающий в полулёгком весе, вернётся в октагон 17 октября 2020 года. Соперником Ортеги станет корейский боец Чан Сун Джун, более известный как Корейский Зомби. Соответствующее сообщение опубликовано в «твиттере» организации.

Этот бой возглавит кард неназванного турнира организации, который состоится 17 октября. Место проведения турнира также пока не сообщается.

Корейский Зомби не выступал в UFC с декабря 2020 года, когда он нокаутом победил Фрэнки Эдгара. Всего на счету корейского бойца 21 поединок в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел пять поражений.

Брайан Ортега не выступал в ММА с декабря 2018 года, когда проиграл в титульном поединке американцу Максу Холлоуэю.