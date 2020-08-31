«Боя не будет, он обманщик». Фроч рассказал о словах Фьюри в адрес Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу во втором среднем весе британец Карл Фроч рассказал, как развивается ситуация вокруг возможных поединков его соотечественников Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Напомним, ранее Джошуа и Фьюри договорились о проведении двух боёв: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш.
«Я выложил в «Инстаграм» картинку с Фьюри и Джошуа, над которыми тикали часы, а Тайсон отреагировал. Он сказал: «Боя не будет, этот парень обманщик. Он и его промоутер знают, что я пройду сквозь него, как нож сквозь масло».
Вот как отреагировал Фьюри. Он действительно думает, что Джошуа или Эдди Хирн не хотят этого боя. Хотя я думаю, что Энтони придётся провести его. Иначе ему перестанут верить», — рассказал Фроч в своём подкасте Froch on Fighting.
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