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«Боя не будет, он обманщик». Фроч рассказал о словах Фьюри в адрес Джошуа

«Боя не будет, он обманщик». Фроч рассказал о словах Фьюри в адрес Джошуа
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу во втором среднем весе британец Карл Фроч рассказал, как развивается ситуация вокруг возможных поединков его соотечественников Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Напомним, ранее Джошуа и Фьюри договорились о проведении двух боёв: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш.

«Я выложил в «Инстаграм» картинку с Фьюри и Джошуа, над которыми тикали часы, а Тайсон отреагировал. Он сказал: «Боя не будет, этот парень обманщик. Он и его промоутер знают, что я пройду сквозь него, как нож сквозь масло».

Вот как отреагировал Фьюри. Он действительно думает, что Джошуа или Эдди Хирн не хотят этого боя. Хотя я думаю, что Энтони придётся провести его. Иначе ему перестанут верить», — рассказал Фроч в своём подкасте Froch on Fighting.

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