«Искры из глаз летели». Харитонов рассказал о спаррингах с Поветкиным

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов, выступающий в тяжёлой весовой категории, рассказал, как проводил спарринг-поединки с временным чемпионом WBC в тяжёлом весе Александром Поветкиным. Напомним, 11 сентября 40-летний Харитонов дебютирует в профессиональном боксе, его соперником станет 47-летний британец Дэнни Уильямс, который в 2004 году нокаутировал легендарного Майка Тайсона.

«Спарринговал с Александром. Не сказал бы, что были нокауты, но нокдауны были жёсткие. Пропускал от Сани плюхи, искры из глаз летели. Непросто выдержать удары Александра Поветкина», — рассказал Харитонов в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

На счету Харитонова 30 побед и семь поражений в MMA, ещё два боя признали несостоявшимися.