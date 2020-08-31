«Искры из глаз летели». Харитонов рассказал о спаррингах с Поветкиным
Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов, выступающий в тяжёлой весовой категории, рассказал, как проводил спарринг-поединки с временным чемпионом WBC в тяжёлом весе Александром Поветкиным. Напомним, 11 сентября 40-летний Харитонов дебютирует в профессиональном боксе, его соперником станет 47-летний британец Дэнни Уильямс, который в 2004 году нокаутировал легендарного Майка Тайсона.
«Спарринговал с Александром. Не сказал бы, что были нокауты, но нокдауны были жёсткие. Пропускал от Сани плюхи, искры из глаз летели. Непросто выдержать удары Александра Поветкина», — рассказал Харитонов в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».
На счету Харитонова 30 побед и семь поражений в MMA, ещё два боя признали несостоявшимися.
Поветкин ответил на вопрос о бое Харитонов — Уильямс
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