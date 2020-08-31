Умар Нурмагомедов встретится с Сергеем Морозовым на турнире UFC 254

Пресс-служба UFC подтвердила, что двоюродный брат российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Умар Нурмагомедов проведёт поединок с Сергеем Морозовым на турнире UFC 254.
Напомним, недавно стало известно, что Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, Абубакар Нурмагомедов и Умар Нурмагомедов выступят на одном турнире. 24 октября бойцы станут участниками шоу UFC 254. Хабиб встретится с Джастином Гэтжи. Соперник Абубакара Нурмагомедова пока неизвестен.
24-летний Умар Нурмагомедов подписал контракт с UFC ещё в январе 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса пока не провёл ни одного боя в промоушене. На его счету 12 побед в 12 поединках в смешанных единоборствах. В прошлом он выступал в лигах Fight Nights Global, PFL и Gorilla FC.
Для Сергея Морозова этот поединок также станет дебютным в UFC.
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