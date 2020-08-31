Немков: вряд ли получится выступить ещё раз до конца года

Российский чемпион Bellator Вадим Немков сообщил, что вряд ли вернётся в клетку до конца 2020 года.



«Очень хотел бы ещё раз выступить до конца года, но вряд ли получится. Во-первых, у меня заканчивается американская виза, а во-вторых, у Bellator уже распланированы турниры на ближайшие месяцы и я на них не попадаю. А относительно будущих мероприятий информации пока нет.



Не сказал бы, что собирался мстить Бейдеру за поражение Фёдора Емельяненко. Но, например, мне было приятно, когда Валентин Молдавский побил Карла Альбректссона, которому я уступил на шоу Rizin FF 1. Здесь то же самое. Хотелось показать, что школа Фёдора очень сильная. В январе 2019-го схватка получилась не такой красивой, какой могла быть. Всё решил один удар на 35-й секунде», — приводит слова Вадима Немкова «RT на русском».