Немков назвал лучших полутяжёловесов мира

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков назвал список лучших полутяжеловесов на данный момент.



«Бейдер очень успешно выступал в UFC. Перед уходом из промоушена уступил лишь Энтони Джонсону, при этом в других поединках выиграл по делу. В Bellator тоже добился очень многого. Поднялся в весе, зачистил полутяжёлый дивизион и взял титул там. До недавнего момента он занимал второе место среди представителей своей категории по версии Fight Matrix, уступая лишь Джону Джонсу.



Включил бы в список сильнейших полутяжеловесов Бейдера, Дэвиса, Яна Блаховича, Тиаго Сантоса и себя. Ещё можно добавить Доминика Рейеса. Очень неплохой боец. Считаю, что с каждым из них можно работать. В них нет ничего сверхъестественного.



Джонса в этом списке нет только из-за его перехода в тяжёлый дивизион. Безусловно, Джонс — очень опытный и нестандартный боец, обладающий огромным арсеналом. Он бьёт всеми частями тела и хорошо борется. Но последние схватки говорят, что он либо расходует слишком много энергии, либо имеет какие-либо другие проблемы», — приводит слова Немкова «RT на русском».