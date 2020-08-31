Густафссон не собирается возвращаться в полутяжёлый вес

Шведский боец UFC Александр Густафссон заявил, что не собирается возвращаться в полутяжёлый вес.



«Для меня это был новый опыт, было довольно весело драться в тяжёлом весе. У меня нет планов снова спускаться в полутяжёлый дивизион. Ощущаю себя достаточно сильным в тяжёлом весе, я сильно бью и чувствую себя хорошо», — приводит слова Александра Густафссона MMA Hytt.



Густафссон дебютировал в тяжёлой весовой категории UFC 25 июля 2020 года. Соперником Густафссона стал 42-летний бразильский бывший чемпион организации Фабрисиу Вердум. Бой был завершён досрочной победой Вердума спустя 2 минуты и 30 секунд с начала поединка благодаря удачно проведённому болевому приёму на руку представителю Швеции.