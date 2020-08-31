Густафссон не собирается возвращаться в полутяжёлый вес
Шведский боец UFC Александр Густафссон заявил, что не собирается возвращаться в полутяжёлый вес.
«Для меня это был новый опыт, было довольно весело драться в тяжёлом весе. У меня нет планов снова спускаться в полутяжёлый дивизион. Ощущаю себя достаточно сильным в тяжёлом весе, я сильно бью и чувствую себя хорошо», — приводит слова Александра Густафссона MMA Hytt.
Густафссон дебютировал в тяжёлой весовой категории UFC 25 июля 2020 года. Соперником Густафссона стал 42-летний бразильский бывший чемпион организации Фабрисиу Вердум. Бой был завершён досрочной победой Вердума спустя 2 минуты и 30 секунд с начала поединка благодаря удачно проведённому болевому приёму на руку представителю Швеции.
- 31 августа 2020
-
22:08
-
21:37
-
20:39
-
19:51
-
18:04
-
17:09
-
16:08
-
15:02
-
14:02
-
13:00
-
12:02
-
11:02
-
10:00
-
09:01
-
01:39
-
01:02
- 30 августа 2020
-
23:02
-
21:16
-
19:37
-
17:54
-
16:56
-
15:59
-
14:29
-
13:19
-
12:50
-
11:43
-
10:44
-
09:46
-
09:40
-
09:35
-
08:36
-
07:03
-
06:33
-
05:59
-
00:47
Партнерский контент