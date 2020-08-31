Стартовал командный Кубок России, в котором определится состав сборной страны по боксу

31 августа в Ижевске стартовал командный Кубок России по боксу. В мероприятии примут участие 200 спортсменов из восьми федеральных округов и двух городов федерального значения.



Генеральный секретарь Федерации бокса Умар Кремлёв поделился ожиданиями от предстоящего турнира.



«Командный Кубок России по боксу — один из главных турниров в нашем календарном плане. В следующем году Россия примет Кубок мира по боксу, именно поэтому к Кубку России в этом году будет особое внимание. Видим, что уровень конкуренции на командном Кубке России растет с каждым годом, а сейчас он и вовсе будет запредельным, поскольку в турнире примут участие практически все ведущие спортсмены страны. Призовой фонд турнира — 15 миллионов рублей. Считаю, после пандемии это очень хорошая мотивация для спортсменов, ведь кроме спортивного интереса есть еще и хорошее финансовое обеспечение. Наши юные поклонники, которые в будущем выберут бокс своей профессией, будут знать, что могут заниматься любимым видом спорта и стать сильными, самодостаточными людьми и настоящими патриотами. Это отличная популяризация бокса.



Отдельно хотел бы обратить внимание на уникальность именно этого Кубка страны. Мы сильно соскучились по олимпийскому боксу, а этот турнир станет первым крупным чемпионатом после паузы, вызванной пандемией. Уверен, и боксеры очень соскучились по настоящим соревнованиям. И сейчас они с двойным рвением и желанием выйдут на ринг на Кубке России, стараясь показывать свой максимум.



Что касается тренерского штаба национальной команды, то Кубок России поможет понять кондиции сборников в реальных условиях, а также может стать своеобразным «смотром талантов». Очень приятно осознавать, насколько серьезной является конкуренция в мужской сборной России.



Кубок России станет своеобразной проверкой для организаторов, так как сейчас на организацию повлияют последствия пандемии. К сожалению, не будет церемоний открытия и закрытия. И на сегодняшний день не планируется наличие болельщиков на трибунах. Но, уверен, организаторы с честью выйдут из этой ситуации, мы станем свидетелями шикарного и бескомпромиссного турнира. Ведь у болельщиков будет возможность наблюдать за всеми боями в Интернете, а решающие поединки должны быть показаны на федеральном канале.



При этом трудно назвать фаворитов предстоящего Кубка России. Да, Приволжский федеральный округ дважды выигрывал турнир, но, уверен, эти соревнования получатся непредсказуемыми. Еще раз хочу обратить внимание на сильнейший состав боксеров, поэтому уверен, что нас ждет большое количество ярких поединков. Повторюсь, этот командный Кубок России будет уникальным, а победит пусть сильнейший», — приводит слова Умара Кремлёва пресс-служба Федерации бокса России.



Полное расписание турнира можно найти здесь.