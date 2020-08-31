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Даниэль Кормье официально объявил о завершении карьеры

Даниэль Кормье официально объявил о завершении карьеры
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье официально подтвердил, что завершает карьеру.

«Не собираюсь больше драться. Проиграл два боя подряд впервые в карьере. Нужно понимать, когда приходит время закончить. Реальная причина, по которой проиграл Стипе Миочичу, в том, что я старше. Нельзя бороться со временем. В 41 год я дрался с чемпионом тяжёлого веса с мыслью, что хочу стать чемпионом на протяжении двух раундов из трёх. Я хотел выиграть бой и до сих верю, что могу победить Стипе Миочича. Но дни работают не в мою пользу.

Чувствую, что закрываю за собой дверь. Всё кончено. И я не грущу. Буду скучать по всему этому — по тренировочным лагерям, боям. Нет ничего лучше недели перед боем, но нужно понимать, когда пора остановиться. И мне пора», — приводит слова Даниэля Кормье MMAFighting.

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