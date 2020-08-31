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UFC подтвердил, что Махачев встретится с дос Аньосом на турнире UFC 254

UFC подтвердил, что Махачев встретится с дос Аньосом на турнире UFC 254
Бокс/ММА / UFC 0

Пресс-служба UFC подтвердила, что российский боец организации Ислам Махачёв встретится с бывшим чемпионом промоушена Рафаэлем дос Аньосом на турнире UFC 254, который пройдёт 24 октября.

На этом же турнире свой титульный бой проведёт Хабиб Нурмагомедов, который встретится с американцем Джастином Гэтжи.

Ислам Махачев в настоящее время занимает 11-е место в рейтинге лёгкого веса. Спортсмен предыдущий поединок провёл в сентябре 2020 года, когда победил решением судей Дэви Рамоса. Всего в UFC россиянин провёл восемь боёв, победив в семи из них. Махачев должен был выступить на одном из апрельских турниров UFC, но его пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Всего на счету Махачёва 19 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и потерпел одно поражение.

Дос Аньос предыдущий поединок провёл в январе 2020 года, уступив Майклу Кьезе. Встреча прошла в полусреднем весе.

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