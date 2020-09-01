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Хабиб показал как готовится к бою с Гэтжи

Хабиб показал как готовится к бою с Гэтжи
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своём «инстаграме» пост с видео, на котором он показал, как готовится к бою с Джастином Гэтжи.

«Подготовка продолжается, 54 дня до боя. Если делать нечего, сделай пробежку в горы отвечаю поможет собраться с мыслями и набраться хорошей энергией. А так, если честно, Ислам Махачев, это пробежка для тебя, за твою пойманную утку. Помнишь?»- написал Хабиб в посте.

Последняя фраза адресована другому российскому легковесу Исламу Махачеву. В мае он в прямом эфире «Инстаграма» голыми руками поймал утку в озере, предварительно поспорив в Хабибом.

«Я-то помню. Но утка умерла, так и не дождавшись готовки», — ответил Махачев в комментариях.

Бой Нурмагомедова и Гэтжи должен состояться на турнира UFC 254 24 октября.

UFC подтвердил, что Махачев встретится с дос Аньосом на турнире UFC 254
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