Хабиб показал как готовится к бою с Гэтжи

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своём «инстаграме» пост с видео, на котором он показал, как готовится к бою с Джастином Гэтжи.

«Подготовка продолжается, 54 дня до боя. Если делать нечего, сделай пробежку в горы отвечаю поможет собраться с мыслями и набраться хорошей энергией. А так, если честно, Ислам Махачев, это пробежка для тебя, за твою пойманную утку. Помнишь?»- написал Хабиб в посте.

Последняя фраза адресована другому российскому легковесу Исламу Махачеву. В мае он в прямом эфире «Инстаграма» голыми руками поймал утку в озере, предварительно поспорив в Хабибом.

«Я-то помню. Но утка умерла, так и не дождавшись готовки», — ответил Махачев в комментариях.

Бой Нурмагомедова и Гэтжи должен состояться на турнира UFC 254 24 октября.