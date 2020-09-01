Хабиб показал как готовится к бою с Гэтжи

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своём «инстаграме» пост с видео, на котором он показал, как готовится к бою с Джастином Гэтжи.
«Подготовка продолжается, 54 дня до боя. Если делать нечего, сделай пробежку в горы отвечаю поможет собраться с мыслями и набраться хорошей энергией. А так, если честно, Ислам Махачев, это пробежка для тебя, за твою пойманную утку. Помнишь?»- написал Хабиб в посте.
Последняя фраза адресована другому российскому легковесу Исламу Махачеву. В мае он в прямом эфире «Инстаграма» голыми руками поймал утку в озере, предварительно поспорив в Хабибом.
«Я-то помню. Но утка умерла, так и не дождавшись готовки», — ответил Махачев в комментариях.
Бой Нурмагомедова и Гэтжи должен состояться на турнира UFC 254 24 октября.
- 1 сентября 2020
-
02:53
- 31 августа 2020
-
23:47
-
23:37
-
22:08
-
21:37
-
20:39
-
19:51
-
18:04
-
17:09
-
16:08
-
15:02
-
14:02
-
13:00
-
12:02
-
11:02
-
10:00
-
09:01
-
01:39
-
01:02
- 30 августа 2020
-
23:02
-
21:16
-
19:37
-
17:54
-
16:56
-
15:59
-
14:29
-
13:19
-
12:50
-
11:43
-
10:44
-
09:46
-
09:40
-
09:35
-
08:36
-
07:03