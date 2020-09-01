Президент Bellator признал интерес к бою Ф. Емельяненко — Леснар

Президент Bellator Скотт Кокер подтвердил заинтересованность в организации поединка с участием бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Брока Леснара и знаменитого россиянина Фёдора Емельяненко. Ранее на организацию боя намекнул менеджер Емельяненко Джерри Миллен.
«Поединок Фёдора с Леснаром нам интересен, если Брок действительно доступен. Такого боя не было никогда», — приводит слова Кокера журналист Ариэль Хельвани в своём «твиттере».
Напомним, ранее президент UFC Дана Уайт признался, что сожалеет, что в прежние годы ему так и не удалось организовать поединок Емельяненко — Леснар.
43-летний Емельяненко выступает в смешанных единоборствах с 2000 года. Его последним соперником был американец Куинтон Джексон, потерпевший поражение техническим нокаутом в первом раунде в декабре 2019 года. Всего на счету россиянина 39 побед и 6 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся. У его ровесника Леснара 5 побед и 3 поражения в MMA, ещё один бой признали несостоявшимся.
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