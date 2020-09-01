Рейес прокомментировал решение Джона Джонса перейти в тяжёлый вес
Первый номер рейтинга тяжеловесов UFC Доминик Рейес отреагировал на решение обладателя пояса в полутяжёлом весе Джона Джонса подняться в тяжёлый дивизион.
«Спасибо за опыт, парень, желаю тебе удачи на твоём пути. Знаю, это было безумие, но я просто хотел, чтобы лучший боец в истории заставил меня опять выйти за пределы возможностей. Даст бог, мы ещё станцуем вместе», — написал Рейес в своём «твиттере».
В этом твите Рейес вспомнил поединок с Джонсом на турнире UFC 247. Джон победил Доминика единогласным решением судей.
33-летний Джонс выступает в MMA с 2008 года. Последний поединок он провёл в феврале 2020 года, победив Доминика Рейеса единогласным решением судей. На его счету 28 боёв: 26 побед и 1 поражение, ещё 1 бой признали несостоявшимся.
Джона Джонса официально лишили пояса UFC в полутяжёлом весе
- 1 сентября 2020
-
13:00
-
12:17
-
11:01
-
10:15
-
09:37
-
09:02
-
02:53
- 31 августа 2020
-
23:47
-
23:37
-
22:08
-
21:37
-
20:39
-
19:51
-
18:04
-
17:09
-
16:08
-
15:02
-
14:02
-
13:00
-
12:02
-
11:02
-
10:00
-
09:01
-
01:39
-
01:02
- 30 августа 2020
-
23:02
-
21:16
-
19:37
-
17:54
-
16:56
-
15:59
-
14:29
-
13:19
-
12:50
-
11:43
Партнерский контент