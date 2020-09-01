Рейес прокомментировал решение Джона Джонса перейти в тяжёлый вес

Первый номер рейтинга тяжеловесов UFC Доминик Рейес отреагировал на решение обладателя пояса в полутяжёлом весе Джона Джонса подняться в тяжёлый дивизион.

«Спасибо за опыт, парень, желаю тебе удачи на твоём пути. Знаю, это было безумие, но я просто хотел, чтобы лучший боец в истории заставил меня опять выйти за пределы возможностей. Даст бог, мы ещё станцуем вместе», — написал Рейес в своём «твиттере».

В этом твите Рейес вспомнил поединок с Джонсом на турнире UFC 247. Джон победил Доминика единогласным решением судей.

33-летний Джонс выступает в MMA с 2008 года. Последний поединок он провёл в феврале 2020 года, победив Доминика Рейеса единогласным решением судей. На его счету 28 боёв: 26 побед и 1 поражение, ещё 1 бой признали несостоявшимся.