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Джонс — Леснару: я тоже надеру тебе задницу

Джонс — Леснару: я тоже надеру тебе задницу
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс отреагировал на информацию о том, что экс-чемпион промоушена в тяжёлом весе Брок Леснар освободился от контрактных обязательств перед WWE.

«Брок, я тоже надеру тебе задницу», — написал Джонс в своём «твиттере».

33-летний Джонс выступает в MMA с 2008 года. Последний поединок он провёл в феврале 2020 года, победив Доминика Рейеса единогласным решением судей. На его счету 28 боёв: 26 побед и 1 поражение, ещё 1 бой признали несостоявшимся.

43-летний Леснар последний поединок в смешанных единоборствах провёл в июле 2016 года. Он победил Марка Ханта единогласным решением судей, однако впоследствии был лишён её, так как тест на наличие в его организме запрещённых препаратов дал положительный результат. Помимо этого на его счету 5 побед и 3 поражения.

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