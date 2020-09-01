Президент UFC рассказал, что после боя Хабиба «исчезнет на чёртовой яхте Макгрегора»

Президент UFC Дана Уайт рассказал, чем будет заниматься после поединка действующего чемпиона промоушена в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи. Напомним, бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября, ожидается, что он пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
«Я взволнован перед ближайшими турнирами. Очевидно, этот год складывался для нас непросто. Было много негатива, преград, но можно обернуть всё себе на пользу, добиваясь успеха даже в такое время.
Не хочу бросаться громкими словами, обещаниями, но… Когда мы вернёмся [в США] 25 октября, я окажусь на чёртовой яхте Конора Макгрегора и просто исчезну на несколько недель», — рассказал Уайт в интервью YouTube-каналу MMA Weekly.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
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