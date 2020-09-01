«Две операции за 10 дней». Алексей Олейник показал фото из больничной палаты

Боец UFC в тяжёлом весе Алексей Олейник перенёс две операции за 10 дней. Об этом он рассказал в «Инстаграме».
«Фото: 12 дней назад, 3 дня назад и сегодня. Две операции за 10 дней, старые и новые травмы, полученные до последнего боя, одна из них практически мне не позволила выполнить приём, который работал всегда безотказно.
Сожаление — пустая трата времени, слов и сил. Поэтому убираем препятствие и идём вперёд», — написал он, прикрепив текст к соответствующим фотографиям.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Алексея Олейника.
43-летний спортсмен планирует провести следующий поединок в ноябре или декабре 2020 года. В нынешнем году боец уже провёл три встречи. В январе он выступил в андеркарде боя Макгрегор — Серроне и досрочно победил Мориса Грина. В мае Олейник бился на одном турнире с Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи, победив экс-чемпиона лиги Фабрисиу Вердума. 8 августа Алексей досрочно проиграл Деррику Льюису.
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