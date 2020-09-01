Джон Джонс заявил о желании подраться с Миочичем

Бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс изъявил желание провести поединок с обладателем пояса в тяжёлом дивизионе Стипе Миочичем. Напомним, недавно Джонс объявил, что ради перехода в тяжёлый вес освобождает пояс полутяжёлого дивизиона.

«Стипе ищет новый вызов для себя, так почему бы ему не подраться с величайшим полутяжеловесом в истории? К тому же теперь мы с ним примерно равны по габаритам. Что может быть более захватывающим, чем наш бой?» — написал он в своём «твиттере».

Джонс выступает в MMA с 2008 года. На счету 33-летнего бойца 26 побед (в том числе 10 нокаутом) и одно поражение, ещё один бой признали несостоявшимся.

У 38-летнего Миочича 20 побед (в том числе 15 нокаутом) и три поражения.