Джон Джонс заявил о желании подраться с Миочичем
Бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс изъявил желание провести поединок с обладателем пояса в тяжёлом дивизионе Стипе Миочичем. Напомним, недавно Джонс объявил, что ради перехода в тяжёлый вес освобождает пояс полутяжёлого дивизиона.
«Стипе ищет новый вызов для себя, так почему бы ему не подраться с величайшим полутяжеловесом в истории? К тому же теперь мы с ним примерно равны по габаритам. Что может быть более захватывающим, чем наш бой?» — написал он в своём «твиттере».
Джонс выступает в MMA с 2008 года. На счету 33-летнего бойца 26 побед (в том числе 10 нокаутом) и одно поражение, ещё один бой признали несостоявшимся.
У 38-летнего Миочича 20 побед (в том числе 15 нокаутом) и три поражения.
Джонс — Леснару: я тоже надеру тебе задницу
- 1 сентября 2020
-
16:46
-
16:30
-
16:10
-
15:21
-
14:50
-
14:10
-
13:00
-
12:17
-
11:01
-
10:15
-
09:37
-
09:02
-
02:53
- 31 августа 2020
-
23:47
-
23:37
-
22:08
-
21:37
-
20:39
-
19:51
-
18:04
-
17:09
-
16:08
-
15:02
-
14:02
-
13:00
-
12:02
-
11:02
-
10:00
-
09:01
-
01:39
-
01:02
- 30 августа 2020
-
23:02
-
21:16
-
19:37
-
17:54
Партнерский контент