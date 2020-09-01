Кормье: вам может не нравиться Джон Джонс, но он будет конкурентоспособным в тяжёлом весе

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился мыслями о перспективах бывшего чемпиона промоушена в полутяжёлом весе Джона Джонса. По его словам, у него хорошие шансы на то, чтобы проявить себя в новом дивизионе.

«Если у вас есть такие навыки, если у вас есть навыки, подобные тем, что у Джона Джонса, то не так уж и важно, о какой весовой категории идёт речь. Он будет конкурентоспособным, это факт. Вы можете любить его, он вам может не нравиться, но это факт», — приводятся слова Кормье на странице ESPN MMA в «Инстаграме».

Напомним, Джон Джонс недавно объявил о переходе в тяжёлый вес, оставив пояс в полутяжёлом весе вакантным. Титул в полутяжёлом дивизионе оспорят Доминик Рейес и Ян Блахович.