Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Кормье: вам может не нравиться Джон Джонс, но он будет конкурентоспособным в тяжёлом весе

Кормье: вам может не нравиться Джон Джонс, но он будет конкурентоспособным в тяжёлом весе
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился мыслями о перспективах бывшего чемпиона промоушена в полутяжёлом весе Джона Джонса. По его словам, у него хорошие шансы на то, чтобы проявить себя в новом дивизионе.

«Если у вас есть такие навыки, если у вас есть навыки, подобные тем, что у Джона Джонса, то не так уж и важно, о какой весовой категории идёт речь. Он будет конкурентоспособным, это факт. Вы можете любить его, он вам может не нравиться, но это факт», — приводятся слова Кормье на странице ESPN MMA в «Инстаграме».

Напомним, Джон Джонс недавно объявил о переходе в тяжёлый вес, оставив пояс в полутяжёлом весе вакантным. Титул в полутяжёлом дивизионе оспорят Доминик Рейес и Ян Блахович.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020