Спивак проведёт следующий поединок в UFC с Аспиналлем
Молдавский боец UFC, тяжеловес Сергей Спивак проведёт следующий поединок в промоушене 11 октября, сообщает пресс-служба UFC Russia на странице в «Инстаграме». Его соперником станет англичанин Том Аспиналль.
Напомним, Спивак выступает в лучшей лиге мира с 2019 года. За это время он провёл в UFC 4 встречи, дважды проиграв и дважды победив. Последний раз в октагоне он появлялся 18 июля 2020 года. На одном из турниров на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) он решением большинства судей победил Карлоса Фелипе.
Что касается Аспиналля, то 27-летний британец провёл в UFC пока только один бой. 25 июля на турнире на «Бойцовском острове» он нокаутировал Джека Колье, на это ему понадобилось всего 45 секунд.
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