Исмаилов: не смотрю на бой со Шлеменко как на соревнование русских и кавказцев
Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поделился мыслями о возможном противостоянии с экс-чемпионом Bellator Александром Шлеменко. По его словам, он не смотрит на такой поединок как на дуэль русских и представителей Кавказа.
«Бой со Шлеменко? Это отдельная история. Не смотрю на этот бой как на соревнование русских и кавказцев. Я вижу, что с годами это противостояние Кавказа и русских смягчается, ситуация угасает. Может, я так думаю в силу возраста, но ситуация сейчас уже не такая плохая», — сказал Исмаилов в интервью, размещённом на канале Fight Show в YouTube.
Напомним, средневес Исмаилов минувшую схватку провёл в тяжёлом весе. На турнире в Сочи Магомед уверенно победил опытного Александра Емельяненко.
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