Бетербиев подтвердил, что выступит 23 октября

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев подтвердил, что следующий поединок должен провести 23 октября в Москве и что у него поменялся соперник. Мэн Фаньлун не сможет выступить, его заменит экс-соперник китайца Адам Дейнес.

«По последней информации, бой состоится 23 октября в Москве. Думаю, в ближайшие дни будет официальный анонс. Что касается соперника, слышал, что он может поменяться. Не знаю причин: то ли Фаньлун отказался, то ли у него какие-то проблемы. Другим оппонентом может стать тот, кто как раз проводил поединок с китайским боксёром, — немец по имени Адам.

Хорошо, что боксёр, который может стать новым оппонентом, тоже левша. Да, Адам боксирует чуть по-другому, чем Фаньлун. Но они оба левши. Мы уже начали работу в Кисловодске, но пока дело до основных спаррингов не дошло. Перед последними боями начальный этап я проводил в России, а потом ехал в Канаду. Сейчас, наоборот, все из Канады приедут сюда и будем готовиться в России. А в Москву планирую приехать заранее, за неделю-две. Но мы это решим с командой", — приводит слова Бетербиева Федерация бокса России.