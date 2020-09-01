Магомед Исмаилов: первом бою я дрался за 12 тысяч рублей. Если проиграл бы, получил бы 6

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов вспомнил о начальном этапе карьеры. Так, он рассказал, что в первых боях дрался за минимальные гонорары. Кроме того, спортсмен рассказал, что после одной из травм врач настоятельно рекомендовал ему завершить карьеру.

«Врач после одной из травм говорил, что мне надо заканчивать. В тот момент я ненавидел этого врача. Он говорил, что в случае неудачи я могу оказаться в инвалидном кресле. Но другой врач мне сказал, что всё будет в порядке.



Что касается гонораров, в первом бою я дрался за 12 тысяч рублей. Если бы проиграл, получил 6. Потом за 10 тысяч вроде бы дрался», — сказал Исмаилов в интервью, размещённом на канале Fight Show в YouTube.



Напомним, средневес Исмаилов минувшую схватку провёл в тяжёлом весе. На турнире в Сочи Магомед уверенно победил опытного Александра Емельяненко.