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Реванш Поветкина с Уайтом планируется на 14 или 21 ноября

Реванш Поветкина с Уайтом планируется на 14 или 21 ноября
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что реванш временного чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Александра Поветкина с Диллианом Уайтом состоится в ноябре.

«Команда Поветкина настроена на реванш на все 100%. Они довольны. В реванше они заработают много денег. Кроме того, они уверены в победе. Это был просто нокаут и все согласны, что рано или поздно нужно проводить реванш. Мы планируем его на 14 или 21 ноября. Это 12 недель. Речь идёт о супертяжёлом весе, так что гонять килограммы не придётся.

Сейчас Уайт и Поветкин отдохнут 3-4 недели, а потом вернуться к тренировкам. Уайту всё ещё нужно восстановиться", — приводит слова Хирна Boxingnews24.

Напомним, в ночь на 23 августа Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде.

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