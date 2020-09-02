Реванш Поветкина с Уайтом планируется на 14 или 21 ноября

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что реванш временного чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Александра Поветкина с Диллианом Уайтом состоится в ноябре.
«Команда Поветкина настроена на реванш на все 100%. Они довольны. В реванше они заработают много денег. Кроме того, они уверены в победе. Это был просто нокаут и все согласны, что рано или поздно нужно проводить реванш. Мы планируем его на 14 или 21 ноября. Это 12 недель. Речь идёт о супертяжёлом весе, так что гонять килограммы не придётся.
Сейчас Уайт и Поветкин отдохнут 3-4 недели, а потом вернуться к тренировкам. Уайту всё ещё нужно восстановиться", — приводит слова Хирна Boxingnews24.
Напомним, в ночь на 23 августа Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде.
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