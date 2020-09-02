Усман и Бёрнс встретятся 12 декабря
Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман проведёт следующую защиту титула 12 декабря, сообщает ESPN MMA на странице в «Инстаграме». Его соперником станет официальный претендент на титул Гилберт Бёрнс. Схватка пройдёт на шоу UFC 256.
Соответствующий пост доступен на странице ESPN MMA в социальной сети.
Напомним, Усман и Бёрнс должны были встретиться ещё 11 июля на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Незадолго до схватки у бразильца диагностировали коронавирус, в результате чего он вынужден был сняться с турнира. Тогда его заменил Хорхе Масвидаль. Последний сумел уложиться в лимит весовой категории менее чем за две недели и продержался с Усманом пять раундов, но проиграл решением судей.
- 2 сентября 2020
-
01:00
-
00:16
- 1 сентября 2020
-
23:40
-
22:06
-
21:25
-
20:37
-
19:40
-
19:21
-
18:20
-
17:58
-
17:17
-
16:46
-
16:30
-
16:10
-
15:21
-
14:50
-
14:10
-
13:00
-
12:17
-
11:01
-
10:15
-
09:37
-
09:02
-
02:53
- 31 августа 2020
-
23:47
-
23:37
-
22:08
-
21:37
-
20:39
-
19:51
-
18:04
-
17:09
-
16:08
-
15:02
-
14:02
Партнерский контент