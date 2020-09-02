Усман и Бёрнс встретятся 12 декабря

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман проведёт следующую защиту титула 12 декабря, сообщает ESPN MMA на странице в «Инстаграме». Его соперником станет официальный претендент на титул Гилберт Бёрнс. Схватка пройдёт на шоу UFC 256.

Соответствующий пост доступен на странице ESPN MMA в социальной сети.

Напомним, Усман и Бёрнс должны были встретиться ещё 11 июля на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Незадолго до схватки у бразильца диагностировали коронавирус, в результате чего он вынужден был сняться с турнира. Тогда его заменил Хорхе Масвидаль. Последний сумел уложиться в лимит весовой категории менее чем за две недели и продержался с Усманом пять раундов, но проиграл решением судей.