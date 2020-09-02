«Величайший бой в истории лёгкого веса». Менеджер Хабиба — о поединке с Гэтжи

Менеджер Али Абдель-Азиз, который представляет интересы как чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, так и временного чемпиона дивизиона Джастина Гэтжи, поделился мнением о поединке подопечных. Напомним, бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября.
«Как по мне, этот бой — величайший титульный бой в истории лёгкой весовой категории. Мы видели, что Джастин Гэтжи сделал с Тони Фергюсоном, а все думали, что Тони тот самый боец, который побьёт Хабиба. Но Джастин его уничтожил. И Хабиб, скорее всего, сделал бы то же самое.
Это два величайших легковеса. Они сразятся за звание лучшего легковеса в истории», — сказал Абдель-Азиз в интервью YouTube-каналу Майка Свика.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
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