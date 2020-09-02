Боец MMA Кулуев показал сопернику средний палец и нокаутировал его

В минувшие выходные в Иркутске состоялся турнир по панкратиону. В одном из поединков победу одержал российский боец смешанных единоборств Баяман Кулуев.

В ходе боя Кулуев применил необычную тактику: он показал сопернику средний палец, чтобы тот отвлёкся, после чего нокаутировал его мощным ударом ногой.

«Это не первая моя победа. У меня уже восьмая победа. Я хочу другой уровень. У меня контракт был на М-1. Скоро я туда попаду и буду выступать. Ещё покажу себя», — приводит слова спортсмена издание bst.bratsk.ru.

Вскоре после поединка Баяман Кулуев принёс извинения за своё поведение на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

«За оскорбление (показал средний палец) — всем извиняюсь», — написал спортсмен.