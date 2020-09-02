Боец MMA Кулуев показал сопернику средний палец и нокаутировал его
В минувшие выходные в Иркутске состоялся турнир по панкратиону. В одном из поединков победу одержал российский боец смешанных единоборств Баяман Кулуев.
В ходе боя Кулуев применил необычную тактику: он показал сопернику средний палец, чтобы тот отвлёкся, после чего нокаутировал его мощным ударом ногой.
«Это не первая моя победа. У меня уже восьмая победа. Я хочу другой уровень. У меня контракт был на М-1. Скоро я туда попаду и буду выступать. Ещё покажу себя», — приводит слова спортсмена издание bst.bratsk.ru.
Вскоре после поединка Баяман Кулуев принёс извинения за своё поведение на своей странице в социальной сети «Инстаграм».
«За оскорбление (показал средний палец) — всем извиняюсь», — написал спортсмен.
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