Менеджер Хабиба назвал дату его вылета на бой с Гэтжи

Ризван Магомедов, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал, когда его подопечный приступит к следующему этапу подготовки к поединку с временным чемпионом дивизиона американцем Джастином Гэтжи.
Напомним, бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября, ожидается, что он пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
«10 сентября команда вылетает на подготовку в Дубай. Туда же прилетит тренер Хавьер Мендес», — приводит слова Магомедова ТАСС.
Напомним, последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Россиянин победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
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