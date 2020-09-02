Поветкин: хочу побоксировать с Фьюри и Джошуа и стать чемпионом мира

Временный чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Александр Поветкин рассказал, что у него есть желание выйти на ринг с чемпионами мира британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, и добавил, что намерен стать чемпионом мира.
«Мне бы хотелось с Тайсоном Фьюри побоксировать и с Энтони Джошуа ещё раз попробовать. Оба боксёра сильные и хорошие. Хочу стать чемпионом мира среди профессионалов. Вот этого у меня ещё не было», — приводит слова Поветкина «Матч ТВ».
Также он рассказал, чем займётся по окончании карьеры.
«В будущем вижу себя в спорте, возможно, в роли наставника, а не тренера. Я буду заниматься. Если у меня получится тренировать — а не у каждого хорошего боксёра это выходит, — то я ещё попытаюсь потренировать детишек. Люблю общаться с детьми, можно им что-то показать», — добавил он.
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