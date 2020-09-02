Хабиб Нурмагомедов: прошлая неделя была нереально загружена

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, как готовится к поединку с временным чемпионом дивизиона Джастином Гэтжи. Напомним, бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября, ожидается, что он пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

«Прошлая неделя была нереально загружена, но мы справились. Между съёмками спаррингов и упражнений братья помогали восстанавливать загруженные руки», — написал Хабиб в своём «инстаграме».

Напомним, последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Россиянин победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.