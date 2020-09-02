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BFC 60: полный кард турнира

BFC 60: полный кард турнира
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Завтра, 3 сентября, на арене Prime Hall (Минск, Беларусь) состоится очередной номерной турнир лиги Belarusian Fighting Championship — BFC 60. На турнире пройдут соревнования по кикбоксингу и смешанным единоборствам. «Чемпионат» представляет вашему вниманию полный файткард турнира.

Файткард турнира BFC 59:

ММА:

Бадмацырен Доржиев — Олег Личковаха
Александр Пугач — Никита Рачков
Валерий Скарбовский — Алексей Шило
Али Гамзатов — Тарек Аль-Джубури
Тамерлан Хаджимурадов — Сердар Нурыев
Артём Бабашко — Григорий Ревако

Кикбоксинг:
Евгений Лашевский — Евгений Мягков
Юрий Быбочкин — Владислав Горячев
Влад Роголевич — Евгений Макей
Нариман Мамедов — Семён Ступакевич
Данила Квач — Кирилл Корнюшко
Шахин Назарли — Андрей Кричун.

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