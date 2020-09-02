BFC 60: полный кард турнира

Завтра, 3 сентября, на арене Prime Hall (Минск, Беларусь) состоится очередной номерной турнир лиги Belarusian Fighting Championship — BFC 60. На турнире пройдут соревнования по кикбоксингу и смешанным единоборствам. «Чемпионат» представляет вашему вниманию полный файткард турнира.

Файткард турнира BFC 59:



ММА:



Бадмацырен Доржиев — Олег Личковаха

Александр Пугач — Никита Рачков

Валерий Скарбовский — Алексей Шило

Али Гамзатов — Тарек Аль-Джубури

Тамерлан Хаджимурадов — Сердар Нурыев

Артём Бабашко — Григорий Ревако



Кикбоксинг:



Евгений Лашевский — Евгений Мягков

Юрий Быбочкин — Владислав Горячев

Влад Роголевич — Евгений Макей

Нариман Мамедов — Семён Ступакевич

Данила Квач — Кирилл Корнюшко

Шахин Назарли — Андрей Кричун.