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«Я тренирую с 1998 года». Олейник рассказал, сколько подготовил чемпионов мира

«Я тренирую с 1998 года». Олейник рассказал, сколько подготовил чемпионов мира
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец Алексей Олейник рассказал о тренерской деятельности.

«Не все знают о моей тренерской деятельности, которой занимаюсь с 1998 года. За это время тренировал более двух тысяч человек, от 3 до 65 лет, хотя больше всего, конечно, ребят от 15 до 40 лет. Любые национальности, религиозные принадлежности, цвет кожи, пол и возраст. Мои ученики выступают на всех уровнях соревнований по рукопашному бою, грепплингу, джиу-джитсу, боевому самбо и, конечно же, ММА. Среди них бойцы UFC, Bellator, TitanFC, ONEFC, M1, ACA и многих других организаций. Подготовил за это время шесть чемпионов мира, 10 чёрных поясов, десятки мастеров спорта. Но самое главное — привил культуру настоящего воина и мужчины: быть сильным, достойным, и благородным, не употреблять алкоголь и не курить, отвечать за слова, не ругаться матом… Думаю, это самое большое достижение, а не спортивные звания и уровни.

Да, и мною организовано более 120 профессиональных турниров по ММА, все они занесены в Sherdog», — написал в своём «инстаграме» Алексей Олейник.

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