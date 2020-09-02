Розенстрайк высказался о переходе Джона Джонса в тяжёлый вес
Боец UFC Жаирзиньо Розенстрайк заявил, что переход Джона Джонса в тяжёлый вес мотивирует его усерднее тренироваться.
«Если UFС даст Джону титульный бой, то он этого заслуживает. Появление Джонса в тяжёлом весе даёт мне мотивацию усерднее тренироваться, как и, думаю, другим бойцам. Джон Джонс — великий боец. Хороший воин, и он мотивирует меня», — приводит слова Розенстрайка MMAJunkie.
33-летний Джонс выступает в MMA с 2008 года. Последний поединок провёл в феврале 2020 года, победив Доминика Рейеса единогласным решением судей. На его счету 28 боёв: 26 побед, 1 поражение и 1 бой признан несостоявшимся.
Напомним, первым соперником Джонса в новой весовой категории может стать Брок Леснар.
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