Хабиб Нурмагомедов: цените старших, они не всегда будут рядом

Российский боец смешанных единоборств чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост, посвящённый отцу, Абдулманапу Нурмагомедову. Нурмагомедов-старший скончался ровно два месяца назад — 3 июля 2020 года.



«Цените старших, они не всегда будут рядом, как мы себе это представляем», — написал Нурмагомедов.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован в 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.



За годы тренерской карьеры он воспитал 18 чемпионов мира по самбо. Тренировал сына, ставшего первым регулярным российским чемпионом в UFC.