Сехудо изящно потроллил О'Мэлли. Фото

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо потроллил бойца MMA Шона О'Мэлли, выступающего в легчайшей весовой категории. Сехудо опубликовал в «Твиттере» фотографии, из которых следует, что у него победное прошлое, а О'Мэлли может похвастать разве что экстравагантным внешним видом.

«Кто-нибудь скажет, в чём между нами разница?» — подписал он снимки.

Посмотреть изображения можно в «твиттере» Генри Сехудо.

Напомним, 15 августа О'Мэлли проиграл Марлону Вере техническим нокаутом в первом раунде, до этого у него было 12 побед в 12 боях.

33-летний Сехудо — олимпийский чемпион 2008 года по вольной борьбе. В смешанные единоборства американец пришёл в 2013 году. Последний бой он провёл 9 мая, победив Доминика Круса. Сразу после этой победы Генри объявил о завершении карьеры. На его счету 16 побед и два поражения в 18 боях в MMA.