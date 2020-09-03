Тейшейра заразился коронавирусом, бой с Сантосом перенесли

Бывший претендент на пояс UFC бразилец Гловер Тейшейра прошёл тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Вследствие этого его поединок с соотечественником Тьягу Сантосом, который изначально должен был состояться 12 сентября, перенесли на неопределённый срок. Об этом сообщает MMA Fighting.

Ожидается, что Тейшейра и Сантос подерутся на турнире UFC 3 октября. Их поединок должен был возглавить кард турнира 12 сентября, пока неизвестно, какой бой объявят главным. В соглавном бою сразятся Мишель Уотерсон и Анджела Хилл.

40-летний Тейшейра провёл 38 поединков в смешанных единоборствах, одержав 31 победу и потерпев семь поражений. На счету 36-летнего Сантоса 21 победа и 7 поражений в 28 боях в MMA.