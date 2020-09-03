Бывший соперник Хабиба получил условный срок по делу о сексуальной эксплуатации детей
Боец смешанных единоборств Абель Трухильо, ранее выступавший в UFC, осуждён на два года условно по делу о сексуальной эксплуатации детей. Об этом сообщает издание MMA Fighting. Напомним, в 2013 году Трухильо проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову единогласным решением судей.
Трухильо, которого арестовали в июле, признался, что отправлял несовершеннолетней девушке сообщения эротического характе посредством социальных сетей. Помимо этого в его телефоне обнаружили фотографии обнажённых молодых женщин.
36-летнему спортсмену грозил реальный срок до 18 месяцев, однако он признал себя виновным в непристойном поведении и отделался условных двухлетним сроком.
На счету Трухильо 15 побед и 8 поражений в MMA, ещё один бой признали несостоявшимся.
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