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Бывший соперник Хабиба получил условный срок по делу о сексуальной эксплуатации детей

Бывший соперник Хабиба получил условный срок по делу о сексуальной эксплуатации детей
Бокс/ММА / UFC 0

Боец смешанных единоборств Абель Трухильо, ранее выступавший в UFC, осуждён на два года условно по делу о сексуальной эксплуатации детей. Об этом сообщает издание MMA Fighting. Напомним, в 2013 году Трухильо проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову единогласным решением судей.

Трухильо, которого арестовали в июле, признался, что отправлял несовершеннолетней девушке сообщения эротического характе посредством социальных сетей. Помимо этого в его телефоне обнаружили фотографии обнажённых молодых женщин.

36-летнему спортсмену грозил реальный срок до 18 месяцев, однако он признал себя виновным в непристойном поведении и отделался условных двухлетним сроком.

На счету Трухильо 15 побед и 8 поражений в MMA, ещё один бой признали несостоявшимся.

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