Джон Джонс отреагировал на трогательный пост Хабиба об умершем отце

Бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс оставил комментарий под постом обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, который тот посвятил умершему отцу. Напомним, Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля на 58-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом.

Хабиб написал: «Цените старших, они не всегда будут рядом, как мы себе это представляем».

«Продолжай делать так, чтобы он тобой гордился», — прокомментировал Джонс.

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru

Нурмагомедов-старший в конце апреля 2020 года был госпитализирован в 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.

За годы тренерской карьеры Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по самбо. Тренировал сына, ставшего первым регулярным российским чемпионом в UFC.