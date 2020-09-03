Джон Джонс отреагировал на трогательный пост Хабиба об умершем отце

Бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс оставил комментарий под постом обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, который тот посвятил умершему отцу. Напомним, Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля на 58-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом.
Хабиб написал: «Цените старших, они не всегда будут рядом, как мы себе это представляем».
«Продолжай делать так, чтобы он тобой гордился», — прокомментировал Джонс.
Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru
Нурмагомедов-старший в конце апреля 2020 года был госпитализирован в 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.
За годы тренерской карьеры Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по самбо. Тренировал сына, ставшего первым регулярным российским чемпионом в UFC.
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