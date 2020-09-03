Украинский боец не успел дебютировать в UFC и получил дисквалификацию за допинг

Украинский боец смешанных единоборств Александр Доскальчук получил 14-месячную дисквалификацию за применение запрещённых препаратов. Об этом сообщает издание MMA Fighting.

Напомним, ранее спортсмен подписал контракт с UFC, но так и не успел дебютировать в промоушене. Срок действия дисквалификации 30-летнего Доскальчука отсчитывается с 6 июня 2020 года. В заявлении Американского антидопингового агентства (USADA) отмечается, что Роман сотрудничал со следствием и потому получил 14-месячную дисквалификацию, а не двухлетнюю.

Доскальчук — бывший чемпион промоушена M-1 Challenge в наилегчайшем весе. На его счету 11 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 10 побед и потерпел одно поражение.