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Нурмагомедов предложил кард с «кучей убийц» на турнир, где он будет драться с Гэтжи

Нурмагомедов предложил кард с «кучей убийц» на турнир, где он будет драться с Гэтжи
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, каким, по его мнению, должен быть кард турнира UFC 254, где ему предстоит поединок с временным чемпионом дивизиона Джастином Гэтжи. Напомним, бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября.

По мнению Хабиба, кард должен быть таким:

Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи
Тони Фергюсон — Дастин Порье
Забит Магомедшарипов — Яир Родригес
Роберт Уиттакер — Джаред Каннонье
Ислам Махачев — Рафаэль дос Аньос.

«Два чемпиона, четыре бывших чемпиона, четыре претендента на титул. Как вам этот кард с кучей «убийц»? Лучший кард года», — написал он.

Посмотреть изображение можно в «твиттере» Хабиба Нурмагомедова.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.

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