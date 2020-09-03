Нурмагомедов предложил кард с «кучей убийц» на турнир, где он будет драться с Гэтжи

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, каким, по его мнению, должен быть кард турнира UFC 254, где ему предстоит поединок с временным чемпионом дивизиона Джастином Гэтжи. Напомним, бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября.

По мнению Хабиба, кард должен быть таким:

Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи

Тони Фергюсон — Дастин Порье

Забит Магомедшарипов — Яир Родригес

Роберт Уиттакер — Джаред Каннонье

Ислам Махачев — Рафаэль дос Аньос.

«Два чемпиона, четыре бывших чемпиона, четыре претендента на титул. Как вам этот кард с кучей «убийц»? Лучший кард года», — написал он.

Посмотреть изображение можно в «твиттере» Хабиба Нурмагомедова.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.