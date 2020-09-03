Нурмагомедов предложил кард с «кучей убийц» на турнир, где он будет драться с Гэтжи

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, каким, по его мнению, должен быть кард турнира UFC 254, где ему предстоит поединок с временным чемпионом дивизиона Джастином Гэтжи. Напомним, бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября.
По мнению Хабиба, кард должен быть таким:
Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи
Тони Фергюсон — Дастин Порье
Забит Магомедшарипов — Яир Родригес
Роберт Уиттакер — Джаред Каннонье
Ислам Махачев — Рафаэль дос Аньос.
«Два чемпиона, четыре бывших чемпиона, четыре претендента на титул. Как вам этот кард с кучей «убийц»? Лучший кард года», — написал он.
Посмотреть изображение можно в «твиттере» Хабиба Нурмагомедова.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
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