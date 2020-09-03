Гига Чикадзе проведёт поединок с непобеждённым венесуэльским бойцом 10 октября
Грузинский боец UFC Гига Чикадзе вернётся в октагон 10 октября, сообщает MMAJunkie. Соперником Чикадзе станет непобеждённый боец Омар Моралес.
Гига Чикадзе дебютировал в UFС в сентябре 2019 года, с тех пор одержав три победы в промоушене. Последний бой Чикадзе провёл в мае 2020 года, победив единогласным решением судей Ирвина Риверу.
Чикадзе должен был провести поединок с Касересом на турнире UFC Fight Night 175, однако он был отменён. Официальные лица сообщили, что причиной отмены боя стал положительный тест на коронавирус у Чикадзе.
Венесуэльский боец Омар Моралес выступает в UFC с декабря 2019 года, одержав за это время две победы. Всего в профессиональных смешанных единоборствах Моралес провёл 10 поединков, одержав 10 побед.
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